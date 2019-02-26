FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Kilis’te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında askeri mahrem yapılanmasına yönelik FETÖ operasyonu 7 şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis, Hakkari ve Tokat illerinde FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 3 ilde aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. H.S., H.I., İ.T., M.Ç., V.B., N.D. ile M.T. polis ekiplerince gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı.



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