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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 17:02 | Son Güncelleme

Gümüşhane merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 muvazzaf ve iki emekli asker gözaltına alındı

Gümüşhane merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye ilişkin düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 7 muvazzaf, iki emekli asker olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik ankesörlü ardışık aramalar soruşturması kapsamında, Gümüşhane Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gümüşhane, Kocaeli, Ankara, Tokat, Manisa, Kırşehir, Muğla, Mardin ve Adana da önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda bir yüzbaşı, 2 teğmen, 2 astsubay, 2 uzman çavuş ve 2 emekli uzman çavuş olmak üzere toplam 9 kişi yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığına getirileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı

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