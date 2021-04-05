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FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 9 şüpheliden 6’sı adliyede

05.04.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Asker Mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltındaki 9 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Zonguldak merkezli 8 ilde Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, örgütün asker mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ve ankesörlü telefonlarla ardışık olarak arandıkları tespit edilen 5’i muvazzaf, 2’si emekli, 1’i KHK ile meslekten ihraç edilmiş 1 de askeri öğrenci olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği şüphelilerden 5 muvazzaf askerin aktif olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Zonguldak’ta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Asker Mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltındaki 9 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Zonguldak merkezli 8 ilde Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, örgütün asker mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ve ankesörlü telefonlarla ardışık olarak arandıkları tespit edilen 5’i muvazzaf, 2’si emekli, 1’i KHK ile meslekten ihraç edilmiş 1 de askeri öğrenci olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği şüphelilerden 5 muvazzaf askerin aktif olarak görev yaptığı öğrenildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Zonguldak’ta gözaltına alınan 6 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Diğer 3 şüphelinin ise gözaltına alındıkları illerde adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.

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