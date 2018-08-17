Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-FETULLAÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) Tuzla Piyade Okulu'ndaki "Askeri mahrem yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış "mahrem yapılanması"nın deşifre edilmesine ilişkin çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Tuzla Piyade Okulu mahrem hizmetler yapılanmasında, subay rütbesindeki askerlerden sorumlu, örgüte bağlı ve bu örgütle birlikte hareket eden "temsilci, müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı, öğretmen ve öğrenci" şeklindeki hiyerarşik yapının tespit edildiği vurgulanan açıklamada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan T.D'nin de yapının deşifresine yönelik ifade verdiği

anlatıldı.

Örgütün yapılanmasına yönelik mart, mayıs ve ağustosta operasyonlar yapıldığı belirtilen açıklamada, "Tuzla Piyade Okulu'ndan sorumlu mahrem yapıda bulunan ve örgütün sözde piyade okul sorumlusu müdür konumunda bulunan şahıs ile hiyerarşik sıraya göre bu şahsın altında görev yapan 5 başmüdür yardımcısı, 23 müdür yardımcısı, 27 öğretmen konumundaki şahıs tespit edilmiş, bu şahıslardan 10'u (sivil) gözaltına alınmış, mahrem yapılanmada çeşitli konumlardaki şahıslara bağlı çeşitli rütbelerdeki aktif görev yapan 78 subay ise tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



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