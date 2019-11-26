HABER

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik Balıkesir merkezli operasyonda 11 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:53 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik Balıkesir merkezli operasyonda 11 gözaltı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün "Hava Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 8'i muvazzaf, 4'ü açığa alınmış 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Balıkesir'in yanı sıra Ankara, Adana, Yozgat, Diyarbakır, Batman ve Malatya'da gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 11'i gözaltına alındı.

Polis, aranan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

PARTNERYaşar İpek 'Sen ne azgın tekeymişsin' sözlerini affetmedi!Yaşar İpek 'Sen ne azgın tekeymişsin' sözlerini affetmedi!
Ata binen Manisa Valisi usta binicileri aratmadıAta binen Manisa Valisi usta binicileri aratmadı
Depremden kurtulan Türk yaşadıklarını anlattıDepremden kurtulan Türk yaşadıklarını anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askeri mahrem yapılanması Balıkesir FETÖ gözaltına alındı Hava Kuvvetleri

En Çok Okunan Haberler

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Rahmi Turan özür diledi!

Rahmi Turan özür diledi!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

Arnavutluk'ta 6.4 şiddetinde deprem!

MasterChef'te böylesi görülmedi! Yarışmacıları şaşkına çeviren karar

MasterChef'te böylesi görülmedi! Yarışmacıları şaşkına çeviren karar

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutluk'ta depremden kurtulan Türk Ercan Yağmur yaşadıklarını anlattı

Depremden kurtulan Türk yaşadıklarını anlattı

Yüzüne asit atılan Berfin Özek gözyaşlarıyla anlattı

Yüzüne asit atılan Berfin Özek gözyaşlarıyla anlattı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

Bakan Kurum'dan termik santrallerle ilgili flaş açıklama

Bakan, açık açık uyardı! 6 ay içinde...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 370 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.