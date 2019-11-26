FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik Balıkesir merkezli operasyonda 11 gözaltı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün "Hava Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 8'i muvazzaf, 4'ü açığa alınmış 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Balıkesir'in yanı sıra Ankara, Adana, Yozgat, Diyarbakır, Batman ve Malatya'da gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 11'i gözaltına alındı.
Polis, aranan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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