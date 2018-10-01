HABER

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 10:38 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 6'sı muvazzaf asker, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6'sı muvazzaf asker, 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması" soruşturması çerçevesinde, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen askeri personele yönelik Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 astsubay, 2 uzman erbaş ve askeri okuldan ilişiği kesilen 1 öğrenci emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas merkezli Trabzon, Kayseri, Ankara ve Çorum'da 28 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, askeri okuldan ilişiği kesilen 1 öğrenci ile 4 astsubay ve 2 uzman erbaş gözaltına alınmıştı.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye!
Zamantı Irmağı raftingcilerin yeni gözdesiZamantı Irmağı raftingcilerin yeni gözdesi
İstanbul'da 'ufo' görüntüsü iddiası! Sirius doğruladıİstanbul'da 'ufo' görüntüsü iddiası! Sirius doğruladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY operasyon Sivas

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Şanlıurfa Valisi Suriyelilere seslendi: Misafirliğin gereğini bilin

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Buse Terim fotoğrafına gelen çirkin yorumlara isyan etti! Hadise'den destek geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kağıthane'deki operasyona damga vuran an: Bu işi yapanın başı dik olmaz

Kağıthane'deki operasyona damga vuran an: Bu işi yapanın başı dik olmaz

İstanbul'da 'ufo' görüntüsü iddiası! Sirius doğruladı

İstanbul'da 'ufo' görüntüsü iddiası! Sirius doğruladı

Günlük burç yorumları: 1 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 1 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Ankara'da FETÖ operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Markete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldı

Markete girdi, raflardaki ürünleri yedi, radyo çaldı

ASELSAN'ın su altı silahı hedefe ilerliyor

ASELSAN'ın su altı silahı hedefe ilerliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.