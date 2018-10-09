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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 14:09 | Son Güncelleme

Operasyonda, 4'ü muvazzaf asker 6 zanlı gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4'ü muvazzaf asker 6 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Elazığ, Bilecik, Hakkari, Siirt, ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen 4'ü muvazzaf asker 6 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Elazığ FETÖ operasyon

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