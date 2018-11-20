Kırıkkale merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzafların da yer aldığı 11 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu 10'u muvazzaf biri ihraç 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kırıkkale merkezli Bitlis, Edirne, Kars, Bursa, Ankara, Balıkesir, Muğla ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerden 6'sının üsteğmen, 4'ünün ise astsubay olduğu belirtildi.
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