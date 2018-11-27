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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 10:04 | Son Güncelleme

Kırıkkale merkezli 9 ildeki operasyonda adliyeye sevk edilen 3 kişi daha adli kontrol şartıyla salıverildi

Kırıkkale merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 3 muvazzaf asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden Z.E, M.K. ve S.Ö'nün de emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma kapsamında dün adliyeye çıkarılan 5 muvazzaf asker de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TSK'nın "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 20 Kasım'da Kırıkkale, Bitlis, Edirne, Kars, Bursa, Ankara, Balıkesir, Muğla ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
askeri mahrem yapılanması FETÖ/PDY kırıkkale

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