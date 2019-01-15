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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 09:51 | Son Güncelleme

Kayseri merkezli 19 ilde, örgütün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 12'si daha adliyeye sevk edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 26 şüpheliden 12'si daha adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün mahrem asker yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar doğrultusunda, FETÖ'nün "mahrem imamları" tarafından arandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 zanlıdan 12'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında bakkal ve büfe gibi yerlerden sabit telefon numaralarıyla arandıkları tespit edilen 34 askeri personelden 21'i muvazzaf, 3'ü meslekten ihraç, biri açıkta ve biri emekli astsubay olmak üzere 26'sı, Kayseri, Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmış. Dün adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 10'u tutuklanmıştı.

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