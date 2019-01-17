HABER

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 15:46 | Son Güncelleme

Kırıkkale merkezli 11 ilde yürütülen operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 28'e yükseldi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde yapılandıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 30 askeri personelden E.K, K.A. ve O.K. da gözaltına alındı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 28'e yükseldi.

Operasyon kapsamında firari olan B.T'nin yurt dışında olduğu öğrenildi.

Daha önce gözaltına alınan şüphelilerden S.H.B. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Adileye sevk edilen S.K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TSK'nın "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması amacıyla Kırıkkale merkezli Hatay, Ankara, Aksaray, İzmir, Sakarya, Bursa, Hakkari, Şırnak, Adıyaman ve Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 25 zanlı gözaltına alınmıştı.

PARTNERMetin Arolat bambaşka biri oldu!Metin Arolat bambaşka biri oldu!
Hasta yakınının kadın doktora saldırısına tepki (2)Hasta yakınının kadın doktora saldırısına tepki (2)
Annesine cinsel saldırıyla suçladığı ambulans şoförünü öldürdüAnnesine cinsel saldırıyla suçladığı ambulans şoförünü öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askeri mahrem yapılanması FETÖ/PDY gözaltı sayısı kırıkkale

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

FETÖ üyeliğinden hapis yatıp beraat etmişti: Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın sahte alkol raporu davasında karar

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın davasında karar

Son dakika! Balyoz davasının eski hakimine 12 yıl hapis

Son dakika! Balyoz davasının eski hakimine 12 yıl hapis

500 yıllık süslemeler ortaya çıktı

500 yıllık süslemeler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.