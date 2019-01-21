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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 16:57 | Son Güncelleme

Kırıkkale merkezli 11 ildeki operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 12 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi

Kırıkkale merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 zanlıdan 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 askeri personelden E.B, İ.Ü, E.A, E.K, S.K, S.T, Ö.Ö, S.V, S.T.Y, S.H.B, A.C.Ç. ve R.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

TSK'nın "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 30 zanlının yakalanması amacıyla Kırıkkale merkezli Hatay, Ankara, Aksaray, İzmir, Sakarya, Bursa, Hakkari, Şırnak, Adıyaman ve Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan zanlılardan 16'sının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
askeri mahrem yapılanması FETÖ/PDY kırıkkale

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