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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 17:29 | Son Güncelleme

Elazığ merkezli operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmada gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet ekiplerince 29 Ocak'ta, Elazığ, Ankara, Çorum, Karabük, Malatya ve Artvin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen 6'sı muvazzaf, 2'si meslekten ihraç edilen 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Elazığ FETÖ

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