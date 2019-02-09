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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 12:08 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü daha tutuklandı

Kırıkkale merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 3'ü daha tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 askeri personelden F.U, G.D, İ.Y, F.T, İ.B, Ö.Ü, S.K, O.A, M.C, G.İ. ve O.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.U, G.D. ve İ.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden S.K. ve H.K'nin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

TSK'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 20 zanlı, Kırıkkale merkezli Tekirdağ, Ankara, Tunceli, Mersin, Konya, Düzce, Balıkesir, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
askeri mahrem yapılanması FETÖ/PDY kırıkkale

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