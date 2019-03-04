HABER

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 13:14 | Son Güncelleme

Kilis merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kilis, Hakkari ve Tokat'ta eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis merkezli 3 ilde 26 Şubat'ta FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda farklı rütbelerdeki 7 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Beyoğlu'ndaki yangın; kavga ettiği arkadaşlarını korkutmak için evi ateşe vermişBeyoğlu'ndaki yangın; kavga ettiği arkadaşlarını korkutmak için evi ateşe vermiş
'Balık tutmaya' diye evden çıktı 25 gündür haber alınamıyor'Balık tutmaya' diye evden çıktı 25 gündür haber alınamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askeri mahrem yapılanması 1 tutuklama FETÖ Kilis operasyon tutuklandı

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'dan kaçan teröristler teslim oldu

PKK'dan kaçan teröristler teslim oldu

Göbeklitepe'de Erdoğan sevinci

Göbeklitepe'de Erdoğan sevinci

Bakan Kurum deprem için uyardı: İstanbul-Erzincan hattında büyük tehlike

Bakan açık açık uyardı! İstanbul-Erzincan hattında büyük tehlike

'Balık tutmaya' diye evden çıktı 25 gündür haber alınamıyor

'Balık tutmaya' diye evden çıktı 25 gündür haber alınamıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Karaca Mağarası'na, mermer ocağı tehdidi

Karaca Mağarası'na, mermer ocağı tehdidi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.