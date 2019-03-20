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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 09:51 | Son Güncelleme

Kayseri merkezli 13 ilde, hakkında gözaltı kararı verilen 22'si muvazzaf 36 zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında muvazzafların da bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 53 askeri personelin kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle örgütün "mahrem imam"ları tarafından arandığı belirlendi.

Bunlardan 17'si hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 22'si muvazzaf, 10'u askeri okullardan ilişiği kesilen ve 4'ü emekli/ihraç askeri personel için Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Kayseri merkezli Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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FETÖ gözaltı kararı Mahrem yapılanma operasyon

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