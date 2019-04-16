Kütahya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı.

Kütahya, Ankara, Denizli, Sivas, Şanlıurfa, Hatay, Nevşehir ve Erzincan'da gözaltına alınan 9'u muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 10 askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan jandarma uzman çavuş İ.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 8 ilde 9 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

