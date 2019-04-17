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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 13:08 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de gözaltına alınan 4 muvazzaf askerden biri tutuklandı

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 muvazzaf askerden biri tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılandığı iddiasıyla 4 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, muvazzaf askerler U.A, M.G, M.Y. ve M.A.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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