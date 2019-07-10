Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması" içinde olan ve örgüt tarafından askeri liselere yerleştirilen, mahrem sorumlular tarafından ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen iki şüpheli ve askeri liseye hazırlanan bir şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, örgüt içerisinde bulunduğu süreçte, tedbir amaçlı ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğu ve kod adı kullandığı tespit edildi.

