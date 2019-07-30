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FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 10:16 | Son Güncelleme

Antalya'da düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen bir emekli albay, 10 muvazzaf asker, bir eski uzman çavuş ve askeri okullardan atılan 3 öğrenci gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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15 şüpheli Antalya askeri mahrem yapılanması FETÖ/PDY operasyon

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