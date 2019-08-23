SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki muvazzaf astsubaydan biri tutuklandı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan astsubaylardan Y.K. tutuklandı, B.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde örgüt evinde kaldıkları ve örgütle iltisaklı olduklarına dair ifadeler bulunan ve askeri personelle sabit hatlardan ardışık aranma kayıtları olduğu tespit edilen astsubaylar B.T. ile Y.K, görev yaptıkları Bayburt ve Ankara'da Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınmıştı.

