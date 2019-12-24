HABER

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 23:26 | Son Güncelleme

Kütahya merkezli 9 ilde, FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 zanlı tutuklandı.

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı verilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Aralık’taki eş zamanlı operasyonla yakalanan ve sorgulamaları nedeniyle gözaltı süresi uzatılan 9 zanlının işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, muvazzaf astsubaylar M.T, Ş.Ç, V.A, S.T, T.S, A.S, H.H.K, K.A. ve A.L. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 17 Aralık’ta FETÖ’nün TSK’deki "mahrem askeri yapılanması"nın deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yapıldığı belirlenen şüphelilere yönelik Kütahya, Eskişehir, İzmir, Malatya, İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve Trabzon’daki adreslere operasyon düzenlenmişti. (İHA)

Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler Müftüden milli piyango ve yılbaşı için çok tartışılacak sözler
Elazığ’da fırtına direkleri devirdi, çatı uçurduElazığ’da fırtına direkleri devirdi, çatı uçurdu
Samandağ’da Noel ayiniSamandağ’da Noel ayini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ tutuklama

En Çok Okunan Haberler

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Mucize Doktor'un Açelya'sı sevgilisini paylaştı! Olay oldu

Mucize Doktor'un Açelya'sı sevgilisini paylaştı! Olay oldu

Adana'yı sağanak vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha

Adana'yı sağanak vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha

İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor

İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor

Sinan Aygün, savcıya ifade verdi

Sinan Aygün, savcıya ifade verdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz'deki yangınları PKK üstlenmişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

Terör örgütü 'Biz yaptık' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

Kolombiya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Kolombiya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş- Göksun karayolu 'kar' nedeniyle ulaşıma kapandı! Okullar yarın tatil!

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

Son dakika! Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

'Cumhuriyet Gazetesi önüne el bombası atalım' demişti! Akit TV soruşturmasına yetkisizlik kararı

Akit TV soruşturmasında yeni gelişme

Son dakika! Adana'da otomobil sele kapıldı! Kaybolan 2 kişiden iyi haber geldi

Adana'yı sağanak vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.