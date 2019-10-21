FETÖ’nün askeri okul mülakatına ilişkin soruşturma

FETÖ’nün askeri okul mülakatlarında ‘Kod sistematiği’ kullanarak, TSK’ya sızmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tespitleri ile itirafçı beyanı ve inceleme sonuçları neticesinde askeri okul mülakatlarında örgütsel ‘Kod sistematiği’ kullanılarak, TSK’ya örgüt mensuplarının sızdırılmasına ilişkin 2013 yılında yapılanan sınavla ilgili gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen 20 şüpheli savcılıktaki sorgularının ardından, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘Kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin hakimlikteki sorgulamaları ise sürüyor.

İtirafçı oldu

Savcılığın şüphelilere yönelik hazırladığı sevk yazısında, itirafçı askeri şahsın ifadesine yer verildi. İfadede, “2013 yılında Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu personel alımlarına ilişkin olarak mülakat komisyonunda görev yaptığını, sistematik belirlenen aday numaralardan terör örgütü mensubu adaylarını örgüt mensubu komisyon üyelerinin tanıdığını, bunun da aday numaralarının ve kimlik numaralarının belirli hanelerdeki rakamların toplamından örgütsel bir kod sistematiğinin belirlenmesi yoluyla olduğunu” ifadeleri yer aldı.