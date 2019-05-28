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FETÖ’nün askeri ve öğrenci yapılanmasına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 10:29 | Son Güncelleme

Adana merkezli 17 ilde, FETÖ’nün askeri ve öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda, 17 asker ile ’Afrikalı öğrenciler sorumlusu’ olduğu değerlendirilen Somali vatandaşı gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri ve öğrenci yapılanmasına yönelik Adana merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi.Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 20’si muvazzaf toplam 27 asker şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 17 ilde, FETÖ’nün askeri ve öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda, 17 asker ile ’Afrikalı öğrenciler sorumlusu’ olduğu değerlendirilen Somali vatandaşı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri ve öğrenci yapılanmasına yönelik Adana merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi.
Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 20’si muvazzaf toplam 27 asker şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi. Hava, deniz ve kara kuvvetleri ile jandarmada görevli 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 teğmen, 16 astsubay ve 5 uzman çavuş rütbesindeki asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasındaki kendilerinden sorumlu mahrem imamları ile ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendiriliyor. Operasyon kapsamında şu ana kadar 7’si Adana’da olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan 17 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat üzerine örgütün “Afrikalı öğrenciler sorumlusu” olduğu değerlendirilen Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Somali vatandaşı A.M.A. Adana’da gözaltına alındı.

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