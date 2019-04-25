FETÖ'nün askeri yapılanması davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 15 eski askeri personelden 14'ü hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün askeri yapılanmasında yer alan 7'si tutuklu 15 sanık ile avukatları katıldı.
Suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıklar Abdullah Korkmaz, Burak Altın, Burhan Boskaya, Hüseyin Topal, İlker Adak, Mehmet Baran, Muhammet Karaca, Muhammet Ünlü, Önder Karlı, Ramazan Terzi, Ramazan Uçan, Şahin Altuğ ve Yasin İleri'yi "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı.
Muhammet Kurt'u "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum eden heyet, bu sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Heyet, öte yandan sanıklardan M.S. hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.
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