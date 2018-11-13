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FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 15:43 | Son Güncelleme

KOCAELİ merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı.

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 24 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde Kocaeli ile İstanbul, Ankara, Muğla, Çanakkale, Yalova, Balıkesir, Erzincan ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 2 muvazzaf binbaşı, 1'i muvazzaf, 2 yüzbaşı, 1'i muvazzaf, 4 üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen ve 3'ü muvazzaf, 1'i emekli 10 astsubay olmak üzere toplam 19 asker gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 5 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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