HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon: 4 gözaltı

FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon: 4 gözaltı

22.12.2020 17:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyon neticesinde 4 kişi gözaltına alındı.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Sakarya’da, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyon neticesinde 4 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan askeri okullarda okuyan 3 kişi ve askeri okul öğrencilerine sorumlu düzeyde mahrem imamlık yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırıŞişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

3,5 milyon onsluk altın tespit edildi

3,5 milyon onsluk altın tespit edildi

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Seval Türkeş ziyaretiyle ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Seval Türkeş ziyaretiyle ilgili açıklama

Adana'da fıkra gibi olay!

Adana'da fıkra gibi olay!

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı

Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı

AHİM'den flaş 'Selahattin Demirtaş' kararı

AHİM'den flaş 'Selahattin Demirtaş' kararı

Boğazına bıçak dayadığı turiste cinsel tacizde bulunup gasp etti

Boğazına bıçak dayadığı turiste cinsel tacizde bulunup gasp etti

105 yaşında, 10 günde koronavirüsü yendi

105 yaşında, 10 günde koronavirüsü yendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.