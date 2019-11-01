HABER

FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 12:45 | Son Güncelleme

Antalya'da üç yılda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 151 askerden 59'u tutuklandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik üç yılda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 151 askerden 59'u tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin deşifre edilip, faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için üç yıldır şüpheli askerlere yönelik çalışma başlatıldı.

Sahil güvenlik, deniz, hava ve kara kuvvetleri komutanlıklarına bağlı birimlerde çalışan askerlere yönelik operasyonlarda 151 askeri personel gözaltına alındı.

Şüphelilerden 18'i cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen zanlılardan 59'u tutuklandı, 74'ü adli kontrol kararıyla salıverildi.

PARTNER Beslediği 140 yılanla dolu evde boğularak öldürüldü! Beslediği 140 yılanla dolu evde boğularak öldürüldü!
Hobi olarak başladığı elma üretiminin ticaretine başladıHobi olarak başladığı elma üretiminin ticaretine başladı
HDP önündeki oturma eyleminde 2’nci ay geride kaldıHDP önündeki oturma eyleminde 2’nci ay geride kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya FETÖ/PDY operasyon zanlı

En Çok Okunan Haberler

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

Çankırı'da Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı

Çankırı'da Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün saklanmasıyla ilgili davada flaş gelişme

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün saklanmasıyla ilgili davada flaş gelişme

Eminönü'nde yer altı kablolarında patlama

Eminönü'nde yer altı kablolarında patlama

Son dakika! Türkiye ile Rusya'dan Suriye'de ortak devriye! MSB'den açıklama

Türk-Rus devriyesi başladı! MSB'den açıklama

Yer: İstanbul! Riskli binaya komodinli, dolaplı önlem

Riskli binaya komodinli, dolaplı önlem

Mahkemeden Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den kritik görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.