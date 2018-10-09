FETÖ'nün askeri yapılanmasında çözülmeler

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin kripto asker yapılanmasına yönelik 3 Mart'ta düzenlenen operasyonda 18, 5 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda ise 12 subay gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinde verdikleri bilgiler, örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

İ.Ö, ifadesinde "Ender A'nın, bana 'herkes gibi davranmamı, birlikte namaz kılmamamı, çalışkan olup aranan kişi olmamızı, cuma namazlarına gitmememi, özel ortamlarda içki içmek zorunda kalmamız gerektiğinde içki içmemizi' söylüyordu. Bunların sebebini sorduğumda bana 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin dinden uzak olduğunu' söylemişti. Ender A. beni sabit hattan arardı. Bunu sorduğumda 'tedbir amaçlı' böyle yaptığını ifade etmişti." dedi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 astsubayın ise 17/25 Aralık sürecinden sonra örgütle iltisaklarını kestiklerini ifade ederek örgütle ilgili bildiklerini anlattıkları belirtildi.

Yakalanan 54 astsubaydan 40'ı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanırken, örgütle nasıl irtibata geçtikleri ve neler yaptıklarıyla ilgili bilgiler verdi.

Kendisine örgüt içi evlilik yapması konusunda büyük baskı yapıldığını dile getiren İ.Ö., "Ender A. benim evleneceğim kişinin çalışan birisi olacağını, ben ve benim gibi rütbeli personelin genellikle doktorlarla evlendirildiklerini söylemişti. Eğer örgüt içi evlilik yapmazsam bozulacağımı, kayıp gideceğimi ve 'şefkat tokadı' yiyeceğimi de söylerdi." ifadelerini kullandı.

- Flaş belleğin şifresi "Yapan O eden O"

Gaziantep'te görev yaptığı dönemde Ender A. tarafından kendisine bir flaş bellek verildiğine dikkati çeken İ.Ö, bu flaş belleğin normal şekilde bilgisayara takıldığında boş göründüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Ancak bilgisayar kapalıyken bu belleği bilgisayara takarak, bilgisayarın ilk açıldığı esnada F9 tuşuna basıyordum. Sonra çıkan mavi ekranda flaş disk yazısını seçiyordum. Şifre ekranı geliyordu, şifre kısmına 'Yapan O eden O' yazınca bellek açılıyordu. Bu belleğin içinde Fetullah Gülen ve Said Nursi'nin kitapları, Kur'an-ı Kerim, herkül.org sitesinin ara yüzü, Fetullah Gülen'e ait sohbet ve vaaz kayıtları vardı. Ender A. bu flaşı kimsenin görmemesi gerektiğini, özellikle eşimin görmeyeceği şekilde muhafaza etmemi söylemişti."