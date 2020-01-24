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FETÖ'nün askeri yargı davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa müebbet, 13 sanığa da "FETÖ üyeliğinden" süreli hapis cezası verildi.
FETÖ'nün askeri yargı davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa müebbet, 13 sanığa da "FETÖ üyeliğinden" süreli hapis cezası verildi.
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24.01.2020 11:48 |
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FETÖ'nün askeri yargı davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa müebbet, 13 sanığa da "FETÖ üyeliğinden" süreli hapis cezası verildi.
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