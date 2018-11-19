FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası

Doğdu, bu konuşmayı amiri Bedrettin Özgür'e söylediğini ifade ederek, sonradan sorduğunda onun da dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'a ilettiğini, MİT'e de intikal ettirilen konu hakkında olumsuz bir dönüş olmadığını bildirdiğini aktardı.

Konuşma sırasında Ümit Şaban Gül'ün hala görevde olduğunu belirtmesi üzerine mahkemece Gürol Doğan olabileceği ifade edilen kişinin "Nasıl olur, bunlar cemaatçi." diye tepki gösterdiğini anlatan Doğdu, Doğan'ın bu durumu amirlerine iletmesini istediğini bildirdi.

Doğdu, Ümit Şaban Gül ile ilgili emekli asker olduğunu belirten "Gürol" isimli biriyle konuştuğunu söyledi.

Duruşmada, eski askeri hakim Özkan Doğdu, buradaki tanıklardan eski yarbay Bedrettin Özgür'ün amiri olduğunu, eski Albay Ümit Şaban Gül ile de aynı kampüste görev yaptıklarını anlattı.

Doğdu, "Ben her ikisinin de 4,5 yıllık çalışma sürecinde atılı suçlarla ilgili bir söylem ya da davranışını görmedim." diye konuştu.

Tanık beyanının ardından söz alan Ümit Şaban Gül, Gürol Doğan Hava Harp Okulunda öğrenciyken kendisinin yönetici olduğunu, ancak doğrudan tanışıklıkları bulunmadığını söyledi.

Gül, Doğan'ın hipnoz kabiliyeti bulunduğunu, bu yüzden dönemin Hava Kuvvetleri Savcısı Ahmet Zeki Üçok tarafından Kayseri'deki bir soruşturma için çağrıldığını anlatarak, Doğan'ın oradaki sanıkları konuşturmak için hipnoz tekniğini kullandığını, bu durumu da kendisine anlattığını ifade etti.

Gül, kendisiyle konuştuğunu Ahmet Zeki Üçok'a da söylediğini, onun da "O FETÖ'cü, ona niye anlattın." demesi nedeniyle Doğan'ın kendisine "FETÖ'cü" dediğini öne sürdü.

Tanık emekli Albay İ.K.Ö. de FETÖ'cü olarak bildiği, darbeye de karışan ve bugün pek çoğu tutuklu bulunan kişilerin ismini 2009'da yazdığı bir dilekçeyle şikayet ettiğini, müteakiben 2010'da da askeri savcıya ifade verdiğini aktardı.

İ.K.Ö, "Balyoz davası" nedeniyle cezaevinde 3,5 yıl yattıktan sonra çıktığında 2014'te savcı Ali Müjdat Eski'ye ifade verdiğini, onun da sanıklar hakkında "kovuşturmaya yer yoktur." diye bir karar çıkması durumunda tazminat davaları açılabileceğini ifade ettiğini aktardı.