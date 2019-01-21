FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası

Sanık Hayrettin Kaldırımcı'nın avukatının, 15 Temmuz sabahı müvekkiliyle alakalı yaşadıklarını sorması üzerine D.U, normalde kendisi katılmayacakken talimat doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığında ikinci Başkan Yaşar Güler'in başkanlık yaptığı terörle mücadele değerlendirme toplantısına girdiğini söyledi.

Duruşmanın sanıklarından Muharrem Köse, Hayrettin Kaldırımcı ve Oğuz Akkuş ile de çalıştığını anlatan D.U, mahkeme başkanının sanıkların FETÖ/PDY ile ilişkisi hakkında bilgisi olup olmadığını sorması üzerine, görgüye dayalı bir bilgisi bulunmadığını belirtti.

Duruşmada, tanık olarak dinlenen Cumhuriyet Savcısı D.U, 2010-2016 arasında Genelkurmay Adli Müşavirliği'nde görev yaptığını söyledi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları da hazır bulundu.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında yer aldığı 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

D.U, saat 16.00 civarı gelen bir not üzerine Yaşar Güler'in toplantıdan ayrıldığını, yerine İhsan Uyar'ın başkanlık yapmaya başladığını ifade ederek, Uyar'ın da bir süre sonra ara verdiğini ancak dönmeyince yerine Uğur Tarçın'ın geçtiğini kaydetti.

İhsan Uyar'ın saat 17.50-17.55 gibi gelip Kaldırımcı'yı, bir süre sonra da Kaldırımcı'nın kendisini çağırdığını anlatan D.U, "Bana, 'Orgeneral mi ne gözaltına alınacakmış. Askeri savcıyı mı, merkez komutanını mı bul diyorlar anlayamadım.' dedi. Ben de aklıma gelen, İzmir davasıyla ilgili generaller alınabilir dedim." diye konuştu.

D.U, daha sonra Adli Müşavirliğe doğru gittiklerini, Kaldırımcı'nın Oğuz Akkuş'u çağırmasından sonra "Ben kalayım mı?" diye sorduğunu, "Sana gerek yok." demesi üzerine saat 18.25 civarı mesaiden ayrıldığını kaydetti.

- "Sıkıyönetim mahkemelerini çalışıyoruz"

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Jandarma Genel Komutanlığı Adli Müşaviri olan tanık M.E.T. de duruşmanın sanıkları hakkında FETÖ/PDY'ye iltisaklarıyla alakalı bilgisi ve görgüsü olmadığını söyledi.