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FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 19:02 | Son Güncelleme

FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 21 kişinin yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında olduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları katıldı.

İddia makamının mütalaasının ardından bazı sanıklar ve avukatları, tahliyeye yönelik taleplerine ilişkin beyanda bulundu.

Duruşmaya, sanıkların beyanlarıyla devam edilmek üzere yarına kadar ara verildi.

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