FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında olduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları katıldı.

Sanık Genelkurmay eski adli müşaviri Köse, 2014 yılı itibarıyla askeri hakimlerin oluşturduğu hukuk dışı ekipler tarafından fişlendiğini ve basın yoluyla hakkında iftira haberler yapıldığını ileri sürdü.

15 Temmuz akşamı "emir ve teamül gereği" Genelkurmay Başkanlığında beklemesinin suç unsuru sayılamayacağını ifade eden Köse, yurt dışına hiç çıkmadığını, akıllı telefon kullanmadığını ve eşi ile akraba olduklarını iddia ederek, örgüt lideri Gülen'le görüşmesinin, ByLock kullanmasının ve katalog evliliği yapmasının mümkün olamayacağını savundu.

Hacer Yıldız adına kayıtlı hattı kullandığı iddiasını reddeden Köse, operasyonel hat kullanmasına ilişkin delillerin oluşturulması sırasında kayıtlar arasında ekleme çıkarma yapıldığını öne sürdü.

Köse, 19 Aralık 2009'da başlayan süreçte Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı'ndaki, kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen aramalarla ilgili olarak, alınan belgelerin devlet sırrı mahiyetinde olmadığını, aramayı yapanların "suç unsuru taşıyan belgelere" el koyduğunu öne sürerek, komutanlarının emir ve onayıyla, ilgili belgeleri savcıya teslim ettiğini söyledi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

