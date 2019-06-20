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FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 13:06 | Son Güncelleme

FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında olduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında olduğu 21 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın başlangıcında mütalaa veren iddia makamı, tutuklu sanıklardan eski Kara Kuvvetleri adli müşavirlerinden Mehmet Emin Yapar'ın tahliyesini, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Daha sonra savunmalarına başlayan sanıklardan Hayrettin Kaldırımcı, "mahrem imam olduğu belirtilen Durhasan Ceren ile irtibatına" ilişkin iddiaları reddederek, böyle bir şahsı hiç tanımadığını, emniyet raporlarına bu isme dair bir soruşturma veya kovuşturmanın bulunmadığının yansıdığını, bu sebeple de bu isimde bir mahrem imamın olmadığını ileri sürdü.

Savunmasını yapan sanıklardan Ali Müjdat Eski de aleyhindeki delillerin hukuki bir zemininin olmadığını savundu.

"Savcı hangi suçtan yargılandığımı bilmiyor." diyen Eski, duruşma savcısı tarafından, "Siz de bir hukukçusunuz. Siz savunmanızı yapın bana soru sormayın. Sözleriniz kayda geçiyor zaten." sözleriyle uyarıldı.

"Sıkıyönetim mahkeme listesinden haberdar olduğu" iddiasına ilişkin konuşan sanık Mehmet Emin Yapar ise böyle bir belgeden haberi olmadığını, kendisine sözlü ya da yazılı olarak herhangi biri tarafından böyle bir belgenin tebliğ edilmediğini söyledi. Tanık beyanlarının da bunu desteklediğini öne süren Yapar, tahliyesini talep etti.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi askeri yargı FETÖ Hayrettin Kaldırımcı

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