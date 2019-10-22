FETÖ’nün askeri yargı yapılanması davasında 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına yönelik 21 sanık hakkında açılan davada eski Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı ve eski Hakim Albay Muharrem Köse’nin de arasında bulunduğu 6 sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. 13 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15’er yıla kadar hapsi, firari 2 sanığın ise dosyasının ayrılması talep edildi.

FETÖ’nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin 21 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkemeye gelen belgelerin okunmasının ardından söz hakkı verilen Cumhuriyet Savcısı Emin Yıldırım, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirtti.

Sanıkların isimleri ’sıkıyönetim listesi’nde

Savcı Yıldırım, mütalaasında FETÖ’nün kendisini "hizmet" olarak tanımladığını ve siyasal gücü ele geçirme amacına ulaşmak için dini paravan olarak kullandığını belirtti. FETÖ’nün bu kapsamda devletin içerisine sızdığını aktaran Yıldırım, örgütün 15 Temmuz 2016’da 9 bin askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter ve 74’ü tank olmak üzere 246 zırhlı araçla darbe girişimine kalkıştığını anımsattı. Savcı Yıldırım, söz konusu davada yargılanan sanıkların, darbeciler tarafından hazırlanan "sıkıyönetim listesi"nde isimlerinin geçtiğine ve çeşitli kademelere atamalarının yapıldığına dikkat çekti.