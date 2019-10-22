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FETÖ’nün askeri yargı yapılanması davasında 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 13:16 | Son Güncelleme

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına yönelik 21 sanık hakkında açılan davada eski Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı ve eski Hakim Albay Muharrem Köse’nin de arasında bulunduğu 6 sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına yönelik 21 sanık hakkında açılan davada eski Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı ve eski Hakim Albay Muharrem Köse’nin de arasında bulunduğu 6 sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. 13 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15’er yıla kadar hapsi, firari 2 sanığın ise dosyasının ayrılması talep edildi.
FETÖ’nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin 21 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkemeye gelen belgelerin okunmasının ardından söz hakkı verilen Cumhuriyet Savcısı Emin Yıldırım, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirtti.

Sanıkların isimleri ’sıkıyönetim listesi’nde
Savcı Yıldırım, mütalaasında FETÖ’nün kendisini "hizmet" olarak tanımladığını ve siyasal gücü ele geçirme amacına ulaşmak için dini paravan olarak kullandığını belirtti. FETÖ’nün bu kapsamda devletin içerisine sızdığını aktaran Yıldırım, örgütün 15 Temmuz 2016’da 9 bin askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter ve 74’ü tank olmak üzere 246 zırhlı araçla darbe girişimine kalkıştığını anımsattı. Savcı Yıldırım, söz konusu davada yargılanan sanıkların, darbeciler tarafından hazırlanan "sıkıyönetim listesi"nde isimlerinin geçtiğine ve çeşitli kademelere atamalarının yapıldığına dikkat çekti.

6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
Yıldırım, sıkıyönetim listesinde isimleri bulunan sanıklar eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı, eski Genelkurmay Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürü Hakim Albay Muharrem Köse, eski Genelkurmay Adli Müşavirliği Ceza İşleri Müdürü Hakim Albay Mehmet Oğuz Akkuş, eski Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı Hakim Albay Mehmet Ali Almış, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşaviri Hakim Albay Mehmet Emin Yapar ve eski Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcısı Hakim Yarbay Ali Müjdat Eski’nin "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Silahlı terör örgütüne üyelikten hapis istemi
Savcı, sanıklar eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşaviri Yarbay Bedrettin Özgür, Genelkurmay Başkanlığında görevli eski Hakim Albay Erhan Ermişoğlu, eski 2. Ordu Komutanlığı Adli Müşaviri Albay İsmail Karataş, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı Albay Şaban Ümit Gül, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü olan eski Binbaşı Yasin Akdeniz, Genelkurmay Başkanlığında görevli eski Hakim Albay Seyfi Bulduk, eski Genelkurmay Başkanlığı Yardımcı Askeri Savcısı Yarbay Uğur Aydın, eski Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Hakim Yüzbaşı Necmettin Aksoy, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Hukuk Müsteşar Yardımcısı Hakim Yüzbaşı Nazmi Şengül, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü olan eski Hakim Üsteğmen Mustafa Eruyar, eski Jandarma Asayiş Komutanlığı Askeri Savcısı Hakim Yüzbaşı Erhan Alp, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşavirliği Hukuk İşleri Müdür Yardımcısı Hakim Üsteğmen Harun Birol Mert ve eski Donanma Komutanlığı Yardımcı Askeri Savcısı Hakim Yüzbaşı Kani Yolcu’nun "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15’er yıla kadar hapsini talep etti. Savcı Yıldırım, firari durumdaki sanıklar Kurtuluş Kaya ve İlhan İpek hakkındaki yakalama kararlarının devamı ile bu sanıklar yönünden tefrik kararı verilerek yargılanmalarına ayrı bir esas üzerinden devam edilmesini istedi.
Duruşmaya verilen öğle arasının ardından devam edilecek.

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