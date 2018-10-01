FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirme listesi"nde ismi bulunan ve örgütün askeri yargı yapılanmasını oluşturdukları iddia edilen 136 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, dava dosyasına gelen tanık beyanlarını okudu.

Haklarında örgüt evlerinde kaldıklarına ve kod isim kullandıklarına dair tanık beyanı bulunan sanıklar Emre Kabak, Celal Topçin, Erdal Sevinç ve Hüseyin Ayyıldız, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, tanıkları tanımadıklarını iddia ettiler.

Ayrıca duruşmada sanıklar Oğuz Kaan Orman, Hüseyin Gökhan Aydoğdu, Ali Kocatürk ve Yunus Emre Keskin esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yaptı. Suçsuz olduklarını savunan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Avukatların tahliye ve beraat taleplerinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Yunus Emre Keskin, İbrahim Yıldırım, Oğuz Kaan Orman, Salih Kocaoğlu, Halil İbrahim Boran ve Ahmet Peksöz'ü adli kontrol hükümlerini uygulanarak tahliye etti.

Duruşmaya 8 Ekim Pazartesi günü devam edilecek.

