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FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 19:15 | Son Güncelleme

FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin aralarında eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da bulunduğu 21 kişinin yargılandığı davada 4 kişinin tahliyesine karar verildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin, aralarında eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da olduğu 21 sanığın yargılandığı davada 4 kişinin tahliyesi kararlaştırıldı.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamının pazartesi günü tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına yönelik mütalaasının ardından söz alan sanıklar beyanda bulundu.

Sanık ve avukatlarının beyanlarını tamamlaması sonrası ara karar öncesi mahkeme heyeti müzakere arası verdi.

Daha sonra ara kararını açıklayan heyet, bazı kurumlara yazılan ve henüz cevaplanmayan müzekkereler için ilgili kurumların uyarılmasına karar verdi.

Sanıklardan Erhan Ermişoğlu, İsmail Karataş, Seyfi Bulduk ve Uğur Aydın'ın adli kontrol şartıyla tahliyelerini kararlaştıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşmaya, 9-11 Nisan'da devam edilmek üzere ara verildi.

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