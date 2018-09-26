FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında karar

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- FETÖ/PDY'nin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde 'Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi'nde adı geçen 31 eski askeri hakim ve savcının yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklardan 26'sına 6 yıl 3'er ay ile 7 yıl 6'şar ay arasında değişen hapis cezası verdi.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme, savunmalarının tamamlanmasının ardından sanıklara son sözlerini sordu. Son sözlerin ardından kararını açıklaya mahkeme heyeti, Berkan Doğan Üneş, Emin Veli İnan, İsmail Mıngır, İsmail Savcı, Muhammet Tekinşen, Numan Biber, Orhan Çelik, Ramazan Aktaş, Rıdvan Akay, Selma Yılmaz Çitli, Tuncay Zengin, Turgay Tonga, Uğur Tural ile Yunus Emre Taşova'yı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme, sanıklardan Beytullah Abakam, Cemal Yurtseven, Feyyaz Erkam Saraç, Gani Çetintaş, Gültekin Özdemir, Ramazan Avcı, Regaip Ciba, Selma Uyar, Sezer Çitli, Süleyman Ülker, Uğur Gültekin ve Yakup Öz'ün ise aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı. Hükümle birlikte sanıkların tutuksuz hallerinin devamına karar verildi.
Mahkeme, firari sanık Abdullah Ünal ile dijital materyallerine ilişkin incelememler bitmeyen sanıklar Emrah Gül, Fatih Bağlan, Muhammet Vuran ve Serdar Çamiçi hakkındaki davanın ise ayrılmasına hükmetti.
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