HABER

FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında karar

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 12:02 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde 'Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi'nde adı geçen 31 eski askeri hakim ve savcının yargılandığı davada karar çıktı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- FETÖ/PDY'nin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde 'Sıkıyönetim Mahkemelerinde Görevlendirme Listesi'nde adı geçen 31 eski askeri hakim ve savcının yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklardan 26'sına 6 yıl 3'er ay ile 7 yıl 6'şar ay arasında değişen hapis cezası verdi.
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme, savunmalarının tamamlanmasının ardından sanıklara son sözlerini sordu. Son sözlerin ardından kararını açıklaya mahkeme heyeti, Berkan Doğan Üneş, Emin Veli İnan, İsmail Mıngır, İsmail Savcı, Muhammet Tekinşen, Numan Biber, Orhan Çelik, Ramazan Aktaş, Rıdvan Akay, Selma Yılmaz Çitli, Tuncay Zengin, Turgay Tonga, Uğur Tural ile Yunus Emre Taşova'yı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme, sanıklardan Beytullah Abakam, Cemal Yurtseven, Feyyaz Erkam Saraç, Gani Çetintaş, Gültekin Özdemir, Ramazan Avcı, Regaip Ciba, Selma Uyar, Sezer Çitli, Süleyman Ülker, Uğur Gültekin ve Yakup Öz'ün ise aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı. Hükümle birlikte sanıkların tutuksuz hallerinin devamına karar verildi.
Mahkeme, firari sanık Abdullah Ünal ile dijital materyallerine ilişkin incelememler bitmeyen sanıklar Emrah Gül, Fatih Bağlan, Muhammet Vuran ve Serdar Çamiçi hakkındaki davanın ise ayrılmasına hükmetti.

PARTNERDikkat! Birisi size bunu yapıyorsa flört etmek istiyordurDikkat! Birisi size bunu yapıyorsa flört etmek istiyordur
Ankara'ya bir de bu açıdan bakınAnkara'ya bir de bu açıdan bakın
17 yaşındaki şüpheli, 5 yıldızlı otelden dolandırıcı ortağını yönlendirmiş17 yaşındaki şüpheli, 5 yıldızlı otelden dolandırıcı ortağını yönlendirmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta patlama!

Şırnak'ta patlama!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'ya bir de bu açıdan bakın

Ankara'ya bir de bu açıdan bakın

Türkiye'nin kanını donduran gelin serbest kaldı

Türkiye'nin kanını donduran gelin serbest kaldı

Kazdıkları çukurda bakın ne yaptılar

Kazdıkları çukurda bakın ne yaptılar

Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...

Kızına benzetti, bıçakladı! İşte cezası! 'Kötü yola düştü' denilince...

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Eşini vurdu! Pes dedirten sözler: Karım 'İhtiyaçlarımı karşılayamıyorsun' dedi

Eşini vurdu! Pes dedirten sözler: Karım 'İhtiyaçlarımı karşılayamıyorsun' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.