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FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 13:36 | Son Güncelleme

Örgütün darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesi"nde ismi bulunan ve örgütün askeri yargı yapılanmasını oluşturdukları iddia edilen 136 kişi hakkında karar verildi - Mahkeme, 116 sanığı 1 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırdı, 20 sanığın dosyasını ayırdı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirme listesi"nde ismi bulunan ve örgütün askeri yargı yapılanmasını oluşturdukları iddia edilen 136 kişinin yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, 116 sanığı 1 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırdı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, örgüt üyeliğinden 17 sanığa 6 yıl 3'er ay, 81 sanığa 7 yıl 6'şar ay, 15 sanığa da 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan ve 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırdığı 3 sanık ile ilgili ise hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İkisi firari 20 sanığın dosyasını ayıran mahkeme, duruşmaya gelmeyen ve haklarında örgüt üyeliğinden ceza verdiği 8 sanık hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasına hükmetti.

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