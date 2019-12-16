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FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında son savunmalar alınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 20:06 | Son Güncelleme

FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında son savunmalar alınıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin, aralarında eski Genelkurmay Adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da olduğu 21 sanığın yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının alınmasına başlandı.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapan eski hakim yüzbaşı Necmettin Aksoy, FETÖ üyesi olmadığını, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında örgüt üyeleri ile farklı kararlar verdiğini ifade etti.

Darbecilerin atama listesinde adının geçmesinin kendi iradesi dışında olduğunu iddia eden Aksoy, listede ismi olmasına rağmen halen görevine devam edenlerin bulunduğunu belirterek, mahkeme heyetinden beraatini istedi.

- Gelişmeleri televizyondan takip etmiş

Darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Adli Müşaviri olarak görev yapan eski hakim albay Mehmet Emin Yapar, atılı suçları işlemediğini beyan etti.

Olay günü mesai bitiminin ardından evine gittiğini anlatan Yapar, 19.00 sıralarında dönemin KKK Kurmay Başkanı İhsan Uyar'ın karargaha geldiği ve kendisini de göreve çağırdığı yönünde telefon edilmesi üzerine mesaiye gittiğini söyledi.

Uyar'ın yanına gittiğinde kendisine neler olduğunu sorduğunu aktaran Yapar, bir şey bilmediğini söylemesi üzerine Uyar'ın askeri savcıyı beklemesi gerektiğini bildirdiğini ve Kara Havacılık Komutanlığına gitmek üzere ayrıldığını dile getirdi.

Bir süre sonra gelen askeri savcı ile odasında beklemeye başladıklarını kaydeden Yapar, 22.00 sıralarında başlarında firari eski albay Uğur Karaca'nın bulunduğu darbecilerin odasına girerek savcıyı tutukladıklarını ve götürdüklerini ifade etti.

Savcının derdest edilmesinde bir rolü bulunmadığını ve müdahale etmediğini savunan Yapar, gece boyunca odasında bekleyerek, televizyondan gelişmeleri takip ettiğini anlattı.

Yapar, darbecilerle fikir ve eylem birliği içerisinde olmadığını, sözde atama listesinden daha sonra haberdar olduğunu ileri sürdü.

FETÖ üyesi olmadığını yineleyen Yapar, "Allah belasını versin FETÖ'nün." ifadesini kullandı.

Sanık Yapar, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi askeri yargı FETÖ Yapılanması

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