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  4. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında sona doğru

FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında sona doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 20:51 | Son Güncelleme

21 sanıklı davada mahkeme, esas hakkındaki savunmaların tamamlanmış olması ve yapılacak başkaca bir husus kalmadığı gerekçesiyle sanıkların son sözlerinin alınması ve hükmün açıklanması için davayı 24 Ocak 2020'ye erteledi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Esas hakkandaki savunmasını yapan eski albay Erhan Ermişoğlu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Darbecilerin sözde sıkıyönetim görevlendirme listesinde adının bulunmasının iradesi dışında olduğunu savunan Ermişoğlu, darbe girişiminin başarılı olması yönünde bir faaliyetinin bulunmadığını belirtti.

Sosyal çevresinde muhafazakar yapısıyla tanındığını anlatan Ermişoğlu, FETÖ üyesi olmadığını ve 21 yıllık görev süresi boyunca örgütün amaçları doğrultusunda hareket etmediğini öne sürdü.

Örgüt üyeleri arasında kullanılan ankesörlü ve ardışık arama kayıtları hakkında da savunma yapan Ermişoğlu, örgütsel amaçlı kimseyle görüşmediğini, arama kayıtlarına ilişkin tespitleri de kabul etmediğini dile getirdi.

Ermişoğlu, aleyhinde beyanda bulunan tanıkların ifadelerini de kabul etmediğini belirterek mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

- Ara karar

Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Heyet, tutuklu sanıklardan eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri hakim tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı, eski Genelkurmay Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürü hakim albay Muharrem Köse ile eski Genelkurmay Adli Müşavirliği Ceza İşleri Müdürü albay Mehmet Oğuz Akkuş, eski Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı albay Mehmet Ali Almış, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşaviri albay Mehmet Emin Yapar ve eski Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcısı Yarbay Ali Müjdat Eski'nin üzerilerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, kaçma şüphelerinin varlığı sebebiyle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme, sanıkların esas hakkındaki savunmalarının tamamlanmış olması ve yapılacak başkaca bir husus kalmadığı gerekçesiyle sanıkların son sözlerinin alınması ve hükmün açıklanması için davayı 24 Ocak 2020'ye erteledi.

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Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Hayrettin Kaldırımcı Muharrem Köse

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