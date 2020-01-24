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FETÖ'nün askeri yargı yapılanması sanıklarına ceza yağdı (2)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 12:50 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin askeri yargıdaki yapılanması ile ilgili 6'sı tutuklu, 2'si firari 21 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- FETÖ/PDY'nin askeri yargıdaki yapılanması ile ilgili 6'sı tutuklu, 2'si firari 21 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Aralarında eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ile eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı'nın da bulunduğu 4 sanığa 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa aynı suçtan müebbet, 13 sanığa da 'örgüt üyeliği' suçundan değişen yıllarda hapis cezası verildi.
Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen davanın karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları katıldı. Sanıklara son sözleri soruldu. Davanın bir numaralı sanığı olan ve darbe sonrası sözde sıkıyönetim mahkemelerinde ismi bulunan eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse, Türkiye’de hukuk düzeni olmadığını savunarak, "Ahmet Altan gibi adamların cezaevinde yattığı bir hukuk düzeninde cezaevinde yatmaktan gurur duyuyorum. Adil bir karar vereceğinizi düşünmüyorum. Allah heyetinize uzun ömür versin ki ileride hukuksuz işlemleriniz için hukuk önünde hesap verin. Öbür dünyada zaten hesap vereceksiniz; ama hukuk önünde de hesap vereceksiniz" dedi.
'YAPTIKLARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM'
Yine sözde sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilen eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı da son sözünde, "Hukuk katliamı sonucu cezalandırılmayı hak etmiyorum. Suçlu ve suçsuzu ayıran hukuk düzeni yoksa adalet de yoktur. Adalet yoksa devlet de yoktur. Yaptıklarımdan dolayı hiç pişman değilim. Çünkü hukuk kurallarından hiç ayrılmadım" ifadelerini kullandı. Diğer sanıklarda son sözlerinde suçsuz olduklarını belirterek, beratlarını talep etti.
4 SANIĞA MÜEBBET
Mahkeme heyeti eski Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse, eski Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Hakim Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı, eski Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcısı Yarbay Ali Müjdat Eski ve eski Genelkurmay Adli Müşavirliği Ceza İşleri Müdürü Albay Mehmet Oğuz Akkuş’a 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eski Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı Albay Mehmet Ali Almış ve eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşaviri Albay Mehmet Emin Yapar’a aynı suçtan müebbet hapis cezası verdi.
13 SANIĞA HAPİS CEZASI
13 sanığa ise 'örgüt üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay ile 10 yıl 15 ay arasında değişen yıllarda hapis cezası verildi. Hapis cezası verilen sanıklardan Erhan Ermişoğlu, Seyfi Bulduk, İsmail Karataş, Bedrettin Özgür ve Şaban Ümit Gül’ün ise hükümle birlikte tutuklanmalarına karar verildi. Üyelikten ceza alan sanıkların tamamı 'anayasayı ihlal’ suçundan beraat etti.
Mahkeme, firari sanıklar Kurtuluş Kaya ve İlhan İpek'in ise dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

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