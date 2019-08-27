Sanık eski askeri savcı Ali Müjdat Eski de örgüt imamları tarafından ankesörlü hatlardan ardışık olarak arandığına yönelik tespiti kabul etmedi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin, aralarında eski Genelkurmay Adli müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da olduğu 21 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Sanık eski Kara Kuvvetleri Adli müşavirlerinden albay Mehmet Emin Yapar da örgüt hiyerarşisinde "mahrem imam" olarak anılan kişilerle ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle iletişime geçtiği yönündeki bilirkişi raporunu reddetti.

Yapar, raporda belirtilen mahrem imamları tanımadığını, bu kişilerle hiçbir şekilde iletişim kurmadığını iddia etti.

- 33 yıl önce soruşturma geçirmiş

Sanık eski hakim albay Mehmet Oğuz Akkuş da sağlık sorunlarına bağlı işitme kaybı olduğunu belirterek savunmasına başladı.

Odasında yapılan aramada ele geçirilen hard diskte FETÖ'nün kumpası olduğu anlaşılan İzmir'deki 'askeri casusluk' soruşturmasının belgelerinin bulunduğu hatırlatılan Akkuş, "Genelkurmay Adli Müşavirliği, o dönem belgeleri istedi. Hard diskteki belgeler benim şahsi belgelerim değildir. Bu yaptığımız faaliyet, görev faaliyetidir. Eğer suçsa Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmam gerekir." diye konuştu.

Mahkeme başkanının 1986'da askeri liseye başladığı dönemde yasa dışı gruplara ve bu grupların sohbetlerine katıldığı yönünde disiplin kararı olduğunu hatırlatması üzerine, Akkuş, "1986 yılında askeri lisede disiplin kurulu kuruldu. Orada karar verildi ve devam ettim." dedi. Mahkeme Başkanının, "Hangi örgüttü bu ya da hangi cemaatti?" sorusuna sanık Akkuş, "Niye söyleyeyim. 33 yıl önceki olayı ısıtıp ısıtıp önüme getiriyorsunuz. Cevap vermeyi layık görmüyorum bu soruya." yanıtını verdi.