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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 18:39 | Son Güncelleme

Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmada, bir kısım tanıklar dinlenildi.

Söz alan bir kısım müştekiler de, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

Taleplerle ilgili görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, müştekilerin davaya katılma talebinin kabulünü, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını, duruşmaya gelmeyen tanıklar hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasını ve gelmeyen bilirkişi raporunun beklenmesini istedi.

Söz verilen tutuklu sanıklar, tahliyelerini talep etti.

Bir kısım sanıkların avukatları da söz alarak, müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Duruşma, yarına ertelendi.

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