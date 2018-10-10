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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 19:10 | Son Güncelleme

Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılandığı davada, tahliye talepleri reddedildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar verildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda görülen duruşmada söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, keşif taleplerinin reddine, davaya katılma taleplerinin kabulüne, bilirkişi raporunun 1 ay içinde tamamlanması için bilirkişiye yazı yazılmasına karar verdi.

Mahkeme, duruşmaya gelmeyen tanıklar hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına ve tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, 14 Ocak 2019’da Silivri’de görülme üzere ertelendi.

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