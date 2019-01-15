FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

Havalimanına ve farklı yerlere giden askerlerin darbe girişimi esnasında çok sayıda silah aldığını söyleyen Binali F, "Ailem beni aradı ve darbenin olduğunu söyledi, uyardı bizi. Ben öğrendikten sonra bütün arkadaşlarımı aradım, uyardım. Ben artık bazı şeylerin ters gittiğini anlamıştım. Silah almak isteyenlere silah kalmadığını söyledim. Arkadaşımla beraber kalan silahları farklı bir yere sakladık." ifadesini kullandı.

Tanık Binali F, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında er olarak görev yaptığını ve silahlık görevlisi olduğunu söyledi.

Tanık polis Serkan A. ise iç hatlarda görev yaptığını, devriye görevi esnasında köprünün askerler tarafından kapatıldığı haberlerinin geldiğini söyledi.

Amirleri tarafından dikkatli olması konusunda uyarıldığını ifade eden Serkan A, "Rutin kontrol esnasında özel harekat polisleri kulenin nerede olduğunu sordu. Onları kuleye götürdüm. Tam o esnada bir tank bir vatandaşın kafasını ezerek yaraladı. Ben hemen yaralı vatandaşı taşıdım. Daha sonra bir uzman çavuşu tutuklayıp getirdiler. Silah ve mühimmatlarını da ben aldım. Vermek istemedi, zorla alırım dedim ve el koydum. Halk gelmişti üniformalı olduğundan dolayı çıkaramıyordum, dışarıdan vatandaştan kıyafet aldım ve onu gözaltında tuttum." şeklinde beyanda bulundu.

Müşteki Bahattin Yılmaz Yıldırım da darbe girişimi esnasında havalimanında araç sürücüsü olduğunu, pilotları bir noktaya götürdüğünü söyledi.

Rütbeli askerler tarafından yere yatırıldığını, telsizinin alındığını söyleyen Yıldırım, darbeci askerlerin kaçmaya çalışan bir araca ateş açtıklarını gördüğünü belirtti.