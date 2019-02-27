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FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 22:03 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 66’sı tutuklu 159 sanığın yargılandığı davada, bir sanığın tahliyesine karar verildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 66’sı tutuklu 159 sanığın yargılandığı davada, bir sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar tahliyelerini talep etti.

Söz verilen tutuksuz sanıklar ise, mahkeme sonunda beraatlerini talep etti. Taleplerin alınmasından sonra mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Akif Gökduman’ın, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

Diğer 65 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve bir kısım müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabulünü kararlaştırdı.

Mahkeme, dosya ile ilgili görüntü analiz raporunun beklenmesine karar vererek, Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü, Hava Harp Okulu, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılarak dosyayla ilgili görüntülerinin olup olmadığının sorulmasına hükmetti.

Duruşma, 16 Nisan’da Silivri’de görülmek üzere ertelendi.

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15 Temmuz darbe girişimi Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)

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