FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

Ayabak’ın ablası Gülbeyaz Ayabak da davayı başından beri takip ettiklerini, bir mağdur olarak mahkemeyi zor olsa da takip etmenin boyunlarının borcu olduğunu dile getirerek, ‘’Kardeşimin bir asker kurşunuyla vurulacağı aklımın ucundan geçmezdi. 3 senedir psikolojik sıkıntılar yaşıyorum. Hakim bey, sizin doğruyu yanlışı bileceğinizi, en uygun cezayı vereceğinizi biliyorum. Davacıyım.’’ şeklinde konuştu.

Şehit Mahir Ayabak’ın babası Zahir Ayabak, ‘’Biz bu davayı 3 senedir takip ediyoruz. Ailecek düzenimiz bozuldu. Bu sanıkların en ağır ceza almasını istiyorum. Benim oğlum mezarda yatıyor bunlar yiyor içiyor. Davacıyım.’’ dedi.

Mahkeme başkanı, bir kısım müştekilerin avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarını yazılı olarak sunduklarını söyledi.

Duruşmada, bir kısım müştekiler ve Cumhurbaşkanlığı avukatı da hazır bulundu.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, 62’si tutuklu 79 sanık ve avukatları katıldı.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Diğer müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Duruşma, müşteki ve Cumhurbaşkanlığı avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

- Mütalaadan

Eski kurmay albaylar Barbaros Akça, Ömer Korkut ve Mustafa Kol, eski Kurmay Yarbay Serbülent Eken, eski Albay Yusuf Özdemir ile eski binbaşılar İsa Öztürk ve Yusuf Yenihayat'ın da aralarında olduğu 150 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep eden cumhuriyet savcısı, 5 sanık için ise bu suçla ilgili kasten hareket etmediği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmesini istedi.

Eski başçavuş sanık Aslan Özkan'a "kasten öldürmeye azmettirme", "kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlarından 2 kez müebbet hapis cezası verilmesini isteyen savcılık, eski sözleşmeli erler Muhammed Ömer Saldanlı, Yasin Keçeli ve Metin Uçar'a da "kasten öldürme" suçundan müebbet, 4 kez de "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 36'şar yıldan 60'ar yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde mütalaa sundu.