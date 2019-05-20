FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınmasına başlandı.

Söz alan bazı tutuklu sanıklar, tüm suçlamaları reddederek, emir komuta zinciri kapsamında kendilerine verilen emirleri uyguladıklarını, darbe girişimine karşı olay gecesi bir şey bilmediklerini, tedbir amacıyla Atatürk Havalimanı’na gittiklerini iddia etti.

Sanıklar, telefonların kapatılmasının söylenmesi üzerine telefonlarını kapattıklarını, güvenlik amacıyla havalimanına gittiklerini, pasaport kontrolünde durduklarını, bunun da görüntülerde sabit olduğunu, herhangi bir polisle tartışma yaşamadıklarını, polislere durumu sorduklarını, polislerin de durumu bilmediklerini söylediğini savundu.

Neyin ne olduğunu anlamadıklarını ifade eden bazı sanıklar, polislerin kendilerine yanlış yaptıklarını söylediğini, daha sonrasında silahlarını bıraktıklarını, başlarındaki rütbelinin emirlerine uyduklarını, kendilerini bu duruma düşürenlerden şikayetçi olduklarını, kendi istekleriyle bir şey yapmadıklarını, silah almadıklarını, kimseye silah doğrultmadıklarını ve suçsuz olduklarını ileri sürdü.